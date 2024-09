Trener Probierz wprost o problemach kadry. Nagle "wypalił" w swoim stylu. "To jak z obiadem"

Zawsze może być to problemem. Ja patrzę też na treningi i na to, jak prezentują się dani piłkarze. To jest to, co mówiłem już o Kubie Moderze. Trzeba mu podać rękę w takim momencie. A co do Piotrka i Kacpra, na pewno trenowali i grali już ze swoimi drużynami przed sezonem. Wypadli przez urazy, ale pracowali w okresie przygotowawczym. Dlatego nie obawiamy się. Wystawimy taki skład, który będzie się rozwijał, a mam nadzieję, że ci zawodnicy będą już dalej grali w swoich klubach

~ stwierdził Michał Probierz podczas konferencji prasowej