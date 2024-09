Niepokojące wieści ze Szkocji. Wielkie problemy Polaka

Już w najbliższy czwartek 5 września reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz w nowej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwonych czeka wyjazd do Szkocji, gdzie na Hampden Park podejmą ich gospodarze. Na co dzień w Glasgow mieszka piłkarz, który na ten moment o powołaniu od Michała Probierza może co najwyżej pomarzyć. Maik Nawrocki ma w Celticu wielkie problemy i niewykluczone, że już niebawem ponownie zobaczymy go w ojczyźnie.