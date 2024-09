Szkocja ma za sobą nieudany występ na tegorocznych mistrzostwach Europy, na których - podobnie jak Polska - wywalczyła tylko jeden punkt, remisując w drugiej serii gier 1:1 ze Szwajcarią. Wcześniej Wyspiarze przegrali aż 1:5 w meczu otwarcia z Niemcami, a w podróż powrotną do ojczyzny udali się po porażce 0:1 z Węgrami.

Brytyjski portal "Daily Record" wracając do tamtych wydarzeń, określa czas Euro 2024 dla Szkotów mianem "lata ubolewania". Cytuje przy tym słowa Johna Carvera - asystenta selekcjonera Steve’a Clacke’a - który twierdzi, że upadek marzeń o awansie do fazy pucharowej mistrzostw Europy to dla niego najbardziej bolesny moment w karierze. Reklama

Muszę być szczery, to prawdopodobnie największe rozczarowanie, jakie przeżyłem w swojej karierze. Pamiętając o tym, że wcześniej straciłem pracę w Newcastle, a także Leeds i Sheffield United. To był jednak najbardziej dotkliwy zawód dlatego, że przy okazji wyjazdu na turniej czułem ogromną ekscytację związaną z tym, jakimi piłkarzami i sztabem dysponowaliśmy oraz co zdołaliśmy przygotować ~ powiedział członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Szkocji

Wspomniana redakcja zwróciła przy okazji uwagę na być może nieoczywistego "bohatera" reprezentacji Polski, a mianowicie na Mateusza Bogusza, mając nadzieję na to, że 23-latek otrzyma szansę na debiut w biało-czerwonych barwach podczas meczu na Hampden. Wszystko ze względu na to, że latem transferem naszego piłkarza poważnie interesował się Celtic Glasgow. Ostatecznie transakcji nie udało się dopiąć, ale nie oznacza to, że temat został już definitywnie zakończony.

Pozostaje pytanie, czy trener Brendan Rodgers w styczniu podejmie kolejne próby pozyskania Mateusza Bogusza. Ale kibice Celticu będą mogli z bliska przyjrzeć się piłkarzowi, którego mogli pozyskać w zeszłym miesiącu, kiedy Polska zmierzy się ze Szkocją w Lidze Narodów na stadionie Hampden ~ czytamy

Mateusz Bogusz wyrasta na wielką gwiazdę nie tylko swojej ekipy Los Angeles FC, lecz także całych rozgrywek MLS. W tym sezonie nasz reprezentant strzelił już 13 goli i zanotował 5 asyst. A to wszystko w 25 spotkaniach.

Mecz Szkocja - Polska. Nieoczywisty "bohater" reprezentacji Polski i problem rywali

Jeśli chodzi o skuteczność pod bramką rywala, Szkoci stracili tu swój główny argument, jakim jest napastnik Che Adams. 28-latek podobnie jak Robby McCrorie, James Forrest oraz Greg Taylor znalazł się na pierwotnej liście powołanych, lecz ostatecznie opuścił kadrę. Wspomniany kwartet zastąpili Connor Barron, Josh Doig i Jon McCracken. Reklama

Sytuacji Che Adamsa przyjrzał się szkocki oddział "The Sun". Jak się okazuje, zawodnik jest w pełni zdrowy, lecz sam poprosił o możliwość rezygnacji z udziału w zgrupowaniu. Chce bowiem w pełni skupić się na całkowitej adaptacji we Włoszech po letnim transferze z ekipy Southampton do Torino.

Jego nieobecność oznacza, że Lyndon Dykes , Tommy Conway i Lawrence Shankland powalczą o miejsce w ataku reprezentacji Szkocji. Jednak Adams był ostatnio pierwszym wyborem Clarke'a na pozycję numer "dziewięć" i byłby faworytem do występu od pierwszej minuty w czwartkowym meczu z Polską na Hampden ~ twierdzą szkoccy dziennikarze

Na szczęście problemu z obsadą pozycji napastnika nie ma trener Michał Probierz, który może być zadowolony z doskonałej dyspozycji kapitana swojej reprezentacji Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona. O 36-latku zapewne także głośno będzie w szkockich mediach w najbliższych, przedmeczowych godzinach.

Z Glasgow - Tomasz Brożek

Michał Probierz / AFP

Mateusz Bogusz i Michał Probierz / RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP