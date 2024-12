Faworyci "polskiej grupy" boją się eliminacji. "Będziemy mieli trudnych rywali"

Reprezentacja Polski poznała już swoich rywali w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. Trudno powiedzieć, żeby tym razem Biało-Czerwoni mieli szczęście. Najmocniejszym z konkurentów wydaje się przegrany w pary Hiszpania - Holandia. Co ciekawe, dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego bardzo dalecy są od euforii. "Losowanie nie wyszło zbyt dobrze" - czytamy w dzienniku "AS".