FIFA łaskawa dla Polski. Wiemy, z kim Biało-Czerwoni zaczną walkę o mundial

Reprezentacja Polski zakończyła już granie w nieudanym dla Biało-Czerwonych 2024 roku. Nasza kadra prowadzona przez Michała Probierza niestety nie była w stanie wywalczyć sobie szansy losowania z pierwszego koszyka, co wiązało się z serią niezbyt dobrych wyników.

W związku z tym już przed piątkowym losowaniem fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku jasne było, że Biało-Czerwoni będą mieli przynajmniej jednego rywala na papierze mocniejszego od siebie , co bardzo zmniejszało szansę na wygranie grupy.

Znamy terminarz eliminacji Polski na mundial w 2026 roku

W czerwcu Biało-Czerwoni zagrają tylko jeden mecz - z Finlandią na wyjeździe. Pierwsze poważne wyzwanie przyjdzie we wrześniu, gdy Polaków czekać będzie wyjazd do Holandii lub Hiszpanii, a potem spotkanie domowe z Finlandią. W październiku znów będzie to tylko jeden mecz oficjalny - z Litwą na wyjeździe. Eliminacje zamkniemy listopadowym przyjęciem w domu Holandii lub Hiszpanii oraz wyjazdem na malowniczą Maltę.