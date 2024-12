Już prawie wszystko jasne. Biało-Czerwoni zmierzy się z Finlandią, Litwą, Maltą oraz Hiszpanią lub Holandią w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. – Losowanie było dla nas bardzo korzystne, a strata punktów z Finlandią, Litwą czy Maltą byłaby negatywnym zaskoczeniem. Drugie miejsce w grupie to absolutne minimum – stwierdził w rozmowie z Polsatem Sport Piotr Czachowski, były reprezentant Polski. Tym samym wyraża podobne zdanie, co większość ekspertów.