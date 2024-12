W 2026 roku oczy całego piłkarskiego świata zwrócą się na Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk. To właśnie tam odbędą się najbliższe mistrzostwa świata. O miejsce wśród szesnastu drużyn z Europy już w marcu powalczą Polacy. Obecność w grupie Holandii albo Hiszpanii, w zależności kto wygra ćwierćfinał Ligi Narodów, sprawia, że nikt nie robi sobie raczej nadziei na bezpośredni awans, który zapewniają sobie wyłącznie zdobywcy pierwszych miejsc w fazie grupowej. To jednak nie oznacza, że już na starcie Biało-Czerwoni są bez szans. Wiceliderzy grup o szanse na występ za oceanem powalczą bowiem w barażach. Reklama

Nie brakuje opinii, że podopieczni Michała Probierza mają wręcz autostradę do mundialu, a przynajmniej do wspomnianych baraży. Maltańczycy zostali wylosowani z ostatniego, najsłabszego koszyka. To "europejski kopciuszek", który teraz powalczy z Luksemburgiem o awans do Dywizji C Ligi Narodów. W niej właśnie występuje Litwa, choć w grupie z Rumunią, Kosowem i Cyprem uzyskała ostatnio... okrągłe zero punktów.

O pozycję wicelidera powalczymy więc- przynajmniej w teorii - przede wszystkim z Finlandią. Także i tu są powody do radości, - to drużyna, z którą Polacy najczęściej wygrywali w historii meczów międzypaństwowych, do tego w dwóch ostatnich spotkaniach wbili jej aż dziesięć goli. Żeby nie było zbyt kolorowo, zdarzało się też przegrać z nimi w eliminacjach do dużego turnieju i to na własnym stadionie.

Nie bez powodu nie brakuje więc optymizmu, ale i głosów rozsądku.

- W rankingu nasi rywale nie są wysoko notowani, ale reprezentacja Mołdawii pokazała nam, że trzeba szanować każdego rywala i nikogo nie możemy lekceważyć - mówi Cezary Kulesza w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Reklama

- Nasi zawodnicy muszą być maksymalnie skoncentrowani. Czy odetchnąłem po losowaniu? Na papierze jest OK, ale traktujemy naszą grupę bardzo poważnie - zaznacza.

Prezes PZPN przyznaje, że jako ostatniego, czwartego rywala w grupie wolałby Holandię. - Wiemy, na co ich stać, niedawno graliśmy ze sobą. Z drugiej strony to spotkanie odbyło się prawie pół roku temu. I my i oni jesteśmy już innym zespołem - mówi w rozmowie z portalem.

Pierwsze mecze europejskich kwalifikacji zostaną rozegrane w dniach 21-22 marca oraz 24-25 marca 2025 roku. Zmagania fazy grupowej zakończą się do 18 listopada, baraże zaplanowano z kolei na 26 i 31 marca 2026 r.