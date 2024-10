- Poza tym, że tak naprawdę możemy zmienić tylko koła, dodatkowo można popracować jeszcze tymi kluczami, które mamy w samochodzie. Ponad to nic więcej. To trudność, bo zostają te same sprężyny i stabilizatory, a jeśli pojechalibyśmy na normalny serwis, można by było całkiem przebudować samochód. Jest to wyzwanie, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo na WRC tak naprawdę cały piątek, czyli pierwszy dzień rajdu, przeważnie tak się jedzie. To jest też dodatkowy element, bo jeśli ktoś uszkodzi samochód, to później nie ma go jak naprawić. Na normalnym serwisie zawsze można użyć młota i wszystko odbudować, a tutaj jest trochę trudniej - uśmiechnął się Gospodarczyk.