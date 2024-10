Spektakularne zamknięcie Rajdu Śląska. Nie przeszkodził nawet deszcz

Podczas trzydniowej rywalizacji dochodziło do wielu roszad w klasyfikacji rajdu. Ostatecznie najlepsi na Śląsku okazali się Andrea Mabellini i Virginia Lenzi z Włoch . To oni prześcignęli w niedzielę Haydena Paddona i Johna Kennarda z Nowej Zelandii, sięgając tym samym po tytuł. Załoga z antypodów zrealizowała natomiast swój cel nadrzędny - drugi rok z rzędu wywalczyła mistrzostwo Europy.

Już po wszystkim, kiedy spotkaliśmy ich na ceremonii zamknięcia przy Stadionie Śląskim , wyglądali na bardzo szczęśliwych. Z uśmiechami pozowali do zdjęć, chętnie rozdawali autografy i przybijali piątki kibicom.

Rajd Śląska. Widowiskowa ceremonia zamknięcia