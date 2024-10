FC Barcelona - Bayern Monachium. Robert Lewandowski chwalony po meczu

Jego gol na 2:1 z pewnością był najlepszym, co mogło przydarzyć się Barcelonie, ponieważ rozwiał wątpliwości: to był jej wieczór. Polak odegrał ważną rolę w stworzeniu akcji bramkowej na 1:0, wyciągając z linii obrony kryjącego go obroncę i uwalniając przestrzeń, którą Raphinha wykorzystał. Później o centymetry minął się z drugim golem. Na początku sezonu ma już na koncie 15 goli

- Matador - nazwał za to Polaka kataloński "Sport". - Zrobił to, o co go proszono: wykorzystał sytuację, przed którą go postawiono. Fermin dostarczył mu piłkę, a Robert nie przepuścił okazji do zdobycia swojej 15. bramki w zaledwie 13. meczu. Poza tym odwalił kawał dobrej roboty, utrzymując się przy piłce tyłem do bramki - czytamy dalej.