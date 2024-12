Szok na wzgórzu Montjuic. Lewandowski bezradny, sensacyjny wyczyn beniaminka

Łowcy sensacji tylko czekali na taką gratkę . Lider tabeli gościł beniaminka zawieszonego w tabeli tuż nad strefą spadkową. Wymarzone okoliczności, by sprawić niespodziankę weekendu w ligowej Europie.

Piłkarze Leganes mieli dokładnie taki plan. I zaczęli go realizować już w 195. sekundzie gry . Po centrze z rzutu rożnego niepilnowany w polu karnym Sergio Gonzalez uderzył jak należy głową i zrobiło się 0:1.

Lewandowski marnuje dwie "setki". Barcelona schodzi na przerwę skarcona

To najwcześniejszą stracona przez Barcelonę bramka w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Goście rozpoczęli od mocnego uderzenia i nie zamierzali ustawiać się w roli skazywanych na pożarcie. Pamiętali, że na ligowy triumf nad "Dumą Katalonii" przyszło im czekać od 2018 roku .

Nie przekładało się to jednak na poziom ich koncentracji w defensywie. Już w 10. minucie przed szansą na wyrównanie stanął Robert Lewandowski . Uderzył bez przyjęcia z kilku metrów, mając przed sobą tylko bramkarza. Marko Dmitrović intuicyjnie zdołał jednak odbić piłkę w pole.

W ostatnim kwadransie pierwszej odsłony wicemistrzowie Hiszpanii mieli jeszcze trzy okazje, by trafić do siatki. Raphinha trafił jednak w poprzeczkę, "Lewy" zmarnował kolejną sytuację sam na sam, a Lamine Yamal strzelał ze zbyt ostrego kąta, by liczyć na powodzenie.