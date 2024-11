Manchester City i Josep Guardiola zadecydowali o przyszłości. Oficjalny komunikat

Manchester City i Josep Gaurdiola zadecydowali o przyszłości. Szkoleniowiec, który osiągnął z "Obywatelami" wielkie sukcesy, zdecydował się pozostać na Etihad Stadium. Klub ogłosił, że Hiszpan przedłużył umowę na kolejne dwa lata, czyli do połowy 2027 roku, a więc będzie mógł dokładać kolejne trofea do gabloty. Do tej pory Guardiola wywalczył z City aż 18 tytułów w różnych rozgrywkach.