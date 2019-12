Piotr Sarnik został trenerem ekstraligowych hokeistów GKS Katowice. Zastąpił zwolnionego Risto Dufvę. Sarnik, który był asystentem Fina, pozostaje selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 20, kończącej przygotowania do mistrzostw świata Dywizji 1B w Kijowie.

Wideo Hokej. Gol Patryka Wronki z zerowego kąta. Wideo

Kontrakt Dufvy został wypowiedziany przez śląski klub. W sztabie szkoleniowym pozostał inny z Finów Tommi Satosaari, odpowiedzialny za przygotowanie bramkarzy.

Reklama

42-letni Sarnik to były reprezentacyjny napastnik, siedmiokrotny uczestnik MŚ. W GKS pracuje od lipca 2017, był asystentem najpierw Kanadyjczyka Toma Coolena, a potem Dufvy.

- To jeden z najzdolniejszych polskich trenerów młodego pokolenia. Znakomicie zna też klimat naszego klubu. Z GKS-em związany był przecież jako zawodnik, a od ponad dwóch lat także jako jeden z trenerów. Mimo braku awansu do turnieju finałowego Pucharu Polski, nie chcemy wprowadzać znaczących zmian w organizacji gry, drużyna nie potrzebuje żadnego wstrząsu, a jedynie drobnych korekt. Skoncentrujemy się na przygotowaniu motorycznym zawodników do drugiej części rozgrywek. Wspólnie z trenerami będziemy też oceniać przydatność zawodników, szczególnie obcokrajowców do najważniejszej części sezonu, jaką jest faza play off - ocenił dyrektor sekcji hokejowej GKS-u Wojciech Tkacz, cytowany w komunikacie.

Sarnik podkreślił, że czuje się przygotowany do poprowadzenia zespołu jako pierwszy trener.

- Przez minionych sześć lat jako asystent obserwowałem prace wielu szkoleniowców. Wziąłem wszystko, co najlepsze z ich pracy. Mamy zgraną ekipę i nie będzie żadnego problemu. Drużyna jest doświadczona, wszyscy znają swoje zadania. Będziemy chcieli poprawić naszą grę ofensywną, musimy być skuteczniejsi - dodał trener.

Dufva pracował w GKS-ie od 17 maja 2019. Zmienił Kanadyjczyka Toma Coolena, który w minionych dwóch sezonach doprowadził katowiczan do wicemistrzostwa Polski i trzeciego miejsca w kraju. Fin jest też w sztabie selekcjonera kadry Polski Tomasza Valtonena.

Po objęciu katowickiej drużyny Duvfa deklarował, że chce zmienić w niej wszystko. Pół roku później pożegnał się z Górnym Śląskiem.

Autor: Piotr Girczys