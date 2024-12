Stankiewicz wraca do Lubina, ale z nowym zespołem. Hit serii w Puławach

W środę zostało rozegrane zaległe spotkanie Śląska Wrocław z KGHM Chrobrym Głogów. Kolejne derby tamtego regionu przyniosły ciekawy pojedynek. Będący wyraźnym faworytem goście zaczęli pewnie, ale miejscowi zredukowali straty. Do przerwy był remis 12:12. Podopieczni Witalija Nata zachowali spokój w drugiej połowie. Wyszli na kilkubramkowe prowadzenie, którego nie oddali do końca. Wygrali 30:26.

14. seria rozpocznie się w Lubinie, gdzie spotkają się drużyny, które w ostatnich tygodniach znajdują się na przeciwnych biegunach. Zagłębie przegrało cztery mecze z rzędu. Rebud KPR Ostrovia wygrała cztery kolejne pojedynki , dzięki czemu zadomowiła się w czołówce ligi. W pierwszym starciu tych zespołów doszło do rzutów karnych, które wygrała ekipa z Wielkopolski. W tym tygodniu do zespołu Kima Rasmussena w trybie awaryjnym doszło do dwóch transferów. Z wypożyczenia do KS AZS AWF Warszawa ściągnięto 17-letniego Igora Chojnackiego. Co najmniej do końca roku zakontraktowano również doświadczonego Michała Stankiewicza. 39-letni obrotowy zakończył karierę po poprzednim sezonie w barwach Zagłębia, w którym spędził niemal całą karierę, stając się klubową legendą.