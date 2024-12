Show na boisku i jedenaście trafień. Oto siódemka 13. serii ORLEN SUPERLIGI

Najlepsza siódemka 13. serii ORLEN Superligi

Bramkarz: Jan Hrdlicka (Energa MKS Kalisz)

Zespół z Wielkopolski długo nie grał dobrze i zasłużenie przegrywał nawet pięcioma golami z beniaminkiem z Wrocławia. W ostatnim kwadransie podopieczni Rafała Kuptela odrobili straty i doprowadzili do rzutów karnych. Ogromna w tym zasługa Czecha, który bronił często czyste sytuacje. Odbił 13 piłek, co dało mu 42 procent skuteczności. Do tego wybronił kluczową "siódemkę" na wagę dwóch punktów.



Lewoskrzydłowy: Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock)

37-letni skrzydłowy opuścił kilka spotkań z powodu urazu. Szybko wrócił do bardzo dobrej dyspozycji. W pewnie wygranym spotkaniu z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski zdobył dziewięć bramek. Pomylił się tylko raz. Trafiał ze skrzydła i z kontrataków. Do tego dołożył bardzo dobrą grę w obronie. Reklama

Lewy rozgrywający: Krystian Wołowiec (Zepter KPR Legionowo)

Zespół z Mazowsza sprawił niespodziankę i pokonał po karnych dobrze dysponowane PGE Wybrzeże w Gdańsku. 26-latek wziął na swoje barki ciężar gry ofensywnej. Zdobył 11 bramek. W końcówce najpierw zmarnował dogodną sytuację, ale finalnie to on zdobył gola na plus jeden w kluczowym momencie.

Środkowy rozgrywający: Piotr Jędraszczyk (Corotop Gwardia Opole)

Zagrał kapitalną partię w Zabrzu, ale nie wystarczyło to do wywalczenia choćby punktu. 23-latek imponował indywidualnymi wejściami w strefę, grą jeden na jeden. Zdobył osiem bramek. Do tego reżyserował całą grę opolan, o czym świadczy dziewięć asyst.



Prawy rozgrywający: Dmitrij Smolnikow (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Zespół z Ostrowa Wielkopolskiego idzie jak burza. W Puławach odniósł czwarte zwycięstwo z rzędu. Białorusin zaliczył najlepszy występ od momentu dołączenie do Rebud KPR Ostrovii. Razem z Kamilem Adamskim był liderem ofensywy. Zdobył dziewięć bramek. Pomylił się trzy razy. Do tego dołożył pięć ostatnich podań.

Reklama

Prawoskrzydłowy: Mateusz Kosmala (Energa Borys MMMS Kwidzyn)

Podopieczni Bartłomieja Jaszki zdemolowali Zagłębie w Lubinie. Kwidzynianie wygrali różnicą aż 23 bramek. Zagrali świetnie w obronie, co dało sposobność do popisu skrzydłowym. 25-latek zdobył siedem bramek przy stuprocentowej skuteczności.



Kołowy: Daniel Reznicky (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Drugie wyróżnienie z rzędu dla Czecha. Przez problemy kadrowe, spędza na boisku bardzo dużo czasu. Mimo zmęczenia, wywiązuje się ze swoich zadań perfekcyjnie. Idealnie odnajduje się w szybkiej grze. W Puławach zdobył osiem bramek.



Zawodnik serii: Krystian Wołowiec, Jan Hrdlicka

Jan Hrdlicka / RADOSLAW PIASECKI / 400mm / NEWSPIX.PL