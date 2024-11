Emocje na górze tabeli. Rusza 13. seria ORLEN Superligi

Zagłębie postara się przerwać serię pięciu przegranych z rzędu. Podopieczni Jarosława Hipnera zaliczyli udany start rozgrywek, ale w ostatnich czterech meczach musieli uznawać wyższość rywali. Dodatkowo, we wtorek zostali wyeliminowani z ORLEN Pucharu Polski przez występującą w Lidze Centralnej Rajbud Stal Gorzów. Teraz na swoim terenie podejmą Energę Borys MMTS Kwidzyn. Zawodnicy Bartłomieja Jaszki przegrali ostatnio u siebie, ale z dwóch wcześniejszych wyjazdów do Zabrza i Opola przywozili zwycięstwa.

W sobotę dojdzie do dwóch starć na górze tabeli. Druga Industria Kielce podejmie trzeciego KGHM Chrobrego Głogów. W środę podopieczni Tałanta Dujszebajewa zostali rozbici w Aalborgu. Ponieśli czwartą porażkę z rzędu w Lidze Mistrzów. To dla nich najgorsza seria od blisko 15 lat. Kilka dni temu "żółto-biało-niebiescy" mieli poważne problemy w Gdańsku. Teraz na ich drodze stanie bardziej doświadczony zespół. Ekipa z Dolnego Śląska zakończyła tegoroczną przygodę z Ligą Europejską zwycięstwem z CSM Constanta.

- Drużyna z Głogowa z roku na rok gra coraz lepiej. Pokazują coraz wyższą jakość, na co wpływają również ich spotkania w europejskich pucharach. To wszystko daje im prawo walki o medale. Witek Nat ma do dyspozycji bardzo szeroką kadrę. Prym wiedzie Paweł Paterek, który ma ostatnio duży ciąg na bramkę. Musimy zwrócić jednak uwagę na innych graczy, którzy również dysponują niezłym warsztatem. Musimy wciągnąć lekcję po Gdańsku. Od początku to my chcemy narzucić swój styl. Wszystko zaczyna się i kończy na obronie - wyjaśnia Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii Kielce.