Piłka ręczna. Industria Kielce walczyła w Lidze Mistrzów o przerwanie złej passy. Dwa osatnie spotkania w Hali Legionów przegrała

Industria przystąpiła do tego spotkania poważnie wzmocniona, bo takim wzmocnieniem jest powrót do gry po dwóch miesiącach przerwy Alexa Dujszebajewa. Doznał kontuzji we wrześniowym starciu z RK Zagrzeb, później próbował go zastąpić Jorge Maqueda. Z różnym skutkiem, starszy z reprezentantów Hiszpanii zawalił m.in. końcówkę spotkania w Segedynie, gdy mógł wyrównać w ostatniej akcji, a pospieszył się z rzutem.