Była 12. minuta meczu Corotop Gwardii Opole z Industrią Kielce , gdy Arkadiusz Moryto zagrał do Szymona Sićki , ten rozpędził się w drugiej linii i wyskoczył do rzutu. Na prawdopodobnie mokrej nawierzchni delikatnie poślizgnęła mu się lewa stopa , gdy był już w powietrzu, sam czuł zapewne ból. Bo piłki się nawet nie pozbył, starał się chwycić drugą ręką za kolano, spadł na plecy.

Reprezentant Francji starał się zasłaniać kolegę ręcznikiem, za chwilę odszedł. Trener Dujszebajew drapał się po głowie, później smutnym wzrokiem patrzył gdzieś w bok. To kolejny gigantyczny problem w jego drużynie...

Wielomiesięczna przerwa lidera reprezentacji Polski. Fatalne wieści z Opola

Sićko został zniesiony z boiska, karetką odwieziono go do szpitala w Opolu na SOR. Był z nim fizjoterapeuta Industrii Bartosz Zagniński, który po dwóch godzinach przekazał fatalne informacje. - Nastąpiła zmiana lokalizacji rzepki, jeszcze w hali lekarze usztywnili i zabezpieczyli to kolano. W szpitalu wykonano baradnie RTG, tomografię komputerową i USG. Niestety, wstępnie wykazały najcięższy uraz więzadłowy w kolanie, czyli uszkodzenie więzadła właściwego rzepki - mówił Zagniński.