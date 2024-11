Tyle teraz zarabia Krychowiak na Cyprze. Kwota może mocno zaskoczyć

Grzegorz Krychowiak, były już reprezentant Polski, w ciągu ostatnich dwóch lat dosyć często zmieniał klubowe barwy. W marcu 2022 roku, tuż po rosyjskiej napaści na Ukrainę, pomocnik opuścił FK Krasnodar i początkowo w ramach wypożyczenia trafił do AEK Ateny.

W lipcu 2022 roku "Krycha" został następnie wypożyczony do Al-Shabab, gdzie spędził blisko rok, w międzyczasie ostatecznie rozwiązując umowę z rosyjskimi "Bykami", a potem zawędrował - podpisując już kontrakt definitywny - do Abha FC.

Z tym zespołem - w którym notabene spotkał się z Czesławem Michniewiczem - futbolista pożegnał się latem roku bieżącego i trafił koniec końców do cypryjskiego Anorthosisu Famagusta. Kilka ciekawych uwag na jego temat przedstawił w wywiadzie z Rafałem Szymańskim z portalu "WP SportoweFakty" Stel Stylianou, współautor "This is mappa - a cypriot football podcast".

Krychowiak nie zarabia wiele na Cyprze. Padła konkretna kwota

"Z pewnością może zrobić różnicę w składzie ze względu na swoje doświadczenie i pokazał oznaki wysokiej jakości. Niestety, nadal wygląda na nieprzygotowanego fizycznie, a niektórzy fani uważają, że przyczyniło się to do pewnych błędów w trakcie meczów" - opisywał Stylianou w kontekście pięciu dotychczasowych występów Polaka w barwach "Starej Damy". Interesujące przy tym wydają się też jego doniesienia o pensji Krychowiaka.

"Trudno powiedzieć, ile pieniędzy zarabia zawodnik, biorąc pod uwagę zadłużenie Anorthosisu. Wiemy, że klub jest winien obecnym i byłym graczom do 600 tys. euro, co sprawia, że transfer Krychowiaka jest jeszcze dziwniejszy. Jednak jedno z moich źródeł blisko klubu uważa, że zarabia on 15 tys. euro miesięcznie" - stwierdził. Reklama

Wydaje się to więc kwotą relatywnie niewielką, choć zrozumiałą w odniesieniu do problemów zespołu. Na tym etapie kariery dla "Krychy" zarobki jednak niekoniecznie muszą być kwestią kluczową, a bronienie barw ekipy z Famagusty zdaje się być dosyć spokojną piłkarską emeryturą, więc sportowiec mógł śmiało pozwolić sobie na pewne ustępstwa dotyczące wynagrodzenia. Sam Cypr jest też bez dwóch zdań doskonałym miejscem do zamieszkania dla byłego reprezentanta "Biało-Czerwonych".



Trudności Anorthosisu na początku sezonu. Klub Krychowiaka goni grupę mistrzowską

Anorthosis na ten moment ma na koncie 11 pkt i zajmuje 9. miejsce w lidze na 14 drużyn, natomiast strata do grupy mistrzowskiej nie jest jeszcze dramatyczna i wynosi sześć "oczek". Niekwestionowanym liderem pozostaje Pafos FC (31 pkt), który na 11 spotkań odnotował 10 triumfów i jeden remis.

Grzegorz Krychowiak / AFP/JANEK SKARZYNSKI/ / AFP

