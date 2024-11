Skandal w Lidze Narodów. Piłkarze zeszli z murawy. Tego nie pokazały kamery

Przed piątkowym spotkaniem sytuacja w tabeli grupy 2. Dywizji C była niezwykle ciekawa. Prowadziła Rumunia, mając nad Kosowem trzy punkty przewagi i "zaliczkę" w postaci wysoko wygranego, bezpośredniego meczu na wyjeździe (3:0). Chcąc liczyć na wyprzedzenie rywali bez oglądania się na wyniki innych spotkań piłkarze Kosowa musieli więc zwyciężyć co najmniej w takich samych rozmiarach. Wydawało się to zadaniem karkołomnym, ale nie takie rzeczy świat piłki już widział.

