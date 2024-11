Sensacja w Zenicy. Bośniacy zepsuli plany Holendrów. Ważny wynik dla Polaków

W swoim ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów dywizji A Bośnia i Hercegowina podejmowała w Zenicy Holandię . Dla reprezentacji Polski i polskich kibiców było to ciekawe spotkanie z jednego względu, niestety niezbyt chlubnego. Przed tą potyczką Biało-Czerwoni oraz "Smoki" mieli po 16 bramek straconych, co było najgorszym bilansem w całej dywizji A. Starcie Bośniaków z Holendrami sprawiło jednak, że ostatecznie piłkarze Michała Probierza zostali "ocaleni" i nie będą już dzielili tego antyrekordu.

Polacy już nie są najgorsi. Bośnia straciła gola już w pierwszej połowie meczu z Holandią

Ciekawiej zaczęło się robić z czasem, a w 26 minucie Holendrom udało się już wyjść na prowadzenie . Z piłką do środka zszedł Noa Lang, po czym dośrodkował ją z lewego skraju pola karnego w światło bramki. Brian Brobbey wygrał pojedynek o pozycje z Barisiciem i pewnym uderzeniem pokonał Martina Zlomislicia . Dzięki temu goście otworzyli wynik. Brobbey'owi po raz drugi udało się trafić do siatki w 31 minucie, ale jego gol tym razem nie został uznany, ponieważ we wcześniejszej fazie akcji na spalonym znajdował się Lang.

W 38 minucie piłkę do bramki skierowali też gospodarze, a konkretnie uczynił to Edin Dzeko, tyle że na "ofsajdzie" był podający mu Amar Dedić. Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił i obie reprezentacje zeszły do szatni przy rezultacie 1:0 dla Holandii. Piłkarze Ronalda Koemana pokazali w tej części spotkania więcej wyrachowania i doświadczenia, zasłużenie prowadząc, ale Bośniacy mieli swoje momenty, co zwiastowało ciekawe drugie 45 minut.