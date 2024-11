Mecz ze Szkocją był tylko zwieńczeniem. "Reprezentacja nie ma rąk ani nóg"

Do realizacji pierwszego z tych zadań wystarczył remis, a choć szybko straciliśmy gola po trafieniu Johna McGinna już w trzeciej minucie, to dzięki wyrównującej bramce Kamila Piątkowskiego w 59., wydawało się, że ten cel uda się zrealizować. Jednak w doliczonym czasie do siatki piłkę posłał Andrew Robertson i Szkoci wyprzedzili nas w tabeli . Tak sytuacja jest podsumowaniem ostatnich miesięcy w wykonaniu "Biało-Czerwonych".

Reprezentacja Polski. Ucieszył się, gdy kadrę przejął Probierz

- Probierz uparł się przy systemie z trójką obrońców, a ani razu nie spróbował zagrać, czy sprawdzić, jak by to wyglądało z czwórką w defensywie. Mamy Bartka Bereszyńskiego na prawej obronie, Jakuba Kiwiora na lewej oraz co najmniej czwórkę solidnych środkowych obrońców, z których trzeba wybrać dwóch i naprawdę to może mieć sens. Pytanie do trenera, dlaczego nie chciał spróbować takiego wariantu. Mądry szkoleniowiec ustala taktykę pod umiejętności i potencjał swoich zawodników. I o to mam żal do trenera - podkreślił.