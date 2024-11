Reprezentanci Polski z obserwowali porażkę kolegów z trybun. Pokazali początek

Reprezentacja Polski w pierwszej połowie nie spisywała się najlepiej i wydawało się, że sytuacja wygląda bardzo niedobrze - wielokrotnie Biało-Czerwonych ratowały poprzeczki i słupki. Szkoci wydawali się być w bardzo dobrych nastrojach. Druga połowa pokazała jednak, że jest jeszcze o co walczyć i można to robić w pięknym stylu, co pokazał Kamil Piątkowski. Ostatecznie jednak wynik nie zadowolił polskich kibiców.

