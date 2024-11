Koszmarny początek, ale co stało się potem. Sceny na Narodowym, Polacy "odpowiedzieli" Szkotom

Błyskawiczne prowadzenie Szkocji, co za odpowiedź Polaków. Kibice na Narodowym "przemówili"

Od pierwszych minut słychać było na PGE Narodowym doping, co w ostatnim czasie nie zawsze było zasadą. Szkoci zostali szybko zagłuszeni przez gromki okrzyk "My chcemy gola, Polacy my chcemy gola". Ilekroć tylko podopieczni Michała Probierza zbliżali się do pola karnego przyjezdnych, potężny szmer przechodził przez cały stadion, a część kibiców podrywała się z miejsc.