Mateusz Borek w szoku, ujawnia kulisy wpadki na antenie TVP. "Zobaczcie"

Jeszcze dobrze nie rozpoczęła się druga połowa meczu Szkocja - Polska, być może nie wszyscy kibice zdążyli zająć miejsca przed telewizorami, a podopieczni Michała Probierza ekspresowo stracili bramkę kontaktową. W tym momencie niektórzy mogli także gorzko żartować, że spóźnili się komentatorzy TVP, bo do momentu skierowania piłki do siatki był obraz, ale nie było fonii. Co takiego się stało? Głos w sprawie zabrał sam zainteresowany, czyli współkomentator Telewizji Polskiej Mateusz Borek.