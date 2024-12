Probierz przedstawił raport na temat reprezentacji Polski. Tak przyjął go PZPN

Michał Probierz przedstawił raport. Tak go odebrano w PZPN

Dodał także, że w zarządzie związku jest "doza niedosytu" związana z występem kadry w Lidze Narodów. Oznacza to, że Michał Probierz może być na razie pewny swojej posady, a najlepszą odpowiedzią na otrzymane zaufanie, byłyby dobre wyniki na start eliminacji mistrzostw świata, które ruszą już w marcu przyszłego roku. To dałoby podstawy do tego, by przyznać mu rację, że zarówno on, jak i zawodnicy potrzebowali po prostu czasu.