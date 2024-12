Wieczysta szykuje hitowy transfer. Grał w Wiśle, interesował się nim Inter

Władze Wieczystej (a dokładniej jej właściciel, milioner Wojciech Kwiecień) już nie raz udowadniały, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Do zespołu masowo sprowadzano już byłych reprezentantów Polski (m.in. Michała Pazdana, Sławomira Peszkę, czy Jacka Góralskiego), a teraz wiele wskazuje, że wkrótce drużynę wzmocni Petar Brlek, swego czasu gwiazda Wisły Kraków.

O Brleku w Polsce zrobiło się głośno, gdy w 2016 r. trafił do Wisły Kraków. Już po kilku miesiącach było widać, że krakowianie trafili zawodnika ponadprzeciętnego. Latem 2015 r. został sprzedany do włoskiej Genoi, ale tam nie czuł się za dobrze i wkrótce znów był przy Reymonta. A wcześniej mówiło się nawet, że Brlekiem zainteresowany jest Inter Mediolan.

Teraz jego kariera jednak wyhamowała, ale to nie oznacza, że piłka przestanie przynosić mu przyjemność i pieniądze. Wieczysta słynie bowiem z tego, że potrafi płacić czasem więcej niż nawet kluby z Ekstraklasy, do tego Kwiecień szczególny sentyment ma do zawodników z przeszłością w Wiśle.