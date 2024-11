Niewiarygodna kompromitacja polskiego sztabu. Absurdalne obrazki przy linii bocznej

Karol Świderski nie został zgłoszony do kadry na mecz z Portugalią

W drugiej połowie Michał Probierz musiał reagować na pogarszającą się sytuację swojego zespołu, więc decydował się na zmiany. Na boisku za Krzysztofa Piątka miał pojawić się Karol Świderski . Miał, ponieważ ze zdjęć protokołu meczowego oraz oficjalnej strony UEFA wynika, że napastnik reprezentacji Polski... nie został zgłoszony do kadry meczowej. Kierownik reprezentacji Polski Łukasz Gawrjołek przeglądał wraz z delegatami UEFA dokumenty meczowe i okazało się, że do zmiany dojść nie może.

Na protokole ewidetnie brakuje nazwiska Karola Świderskiego. Informacje o tym, że do takiej sytuacji faktycznie doszło, na atenie TVP potwierdził Jacek Kurowski. "Kiedy doszło do zmiany, kiedy na boisku pojawił się Adam Buksa, myśleliśmy, że trener zmienił swój pomysł. Ale zerkając w protokuł, okazało się, że Karola Świderskiego w tym protokole po prostu nie ma. Nie ma go, nie został zgłoszony do tego meczu, a zatem szybka reakcja sztabu i odesłanie tego piłkarza na trybuny, bo zawodnik, który nie jest zgłoszony do meczu, nie może przebywać w strefie całej drużyny. Sytuacja kuriozalna, do której dojść nie powinno, a doszło" - powiedział dziennikarz TVP Sport.