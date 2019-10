Trwają obchody stulecia istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z tej okazji kibice wybiorą najlepszą jedenastkę w historii polskiej reprezentacji.

Na swoją jedenastkę można zagłosować na stronie laczynaspilka.pl.



Kibice mają nico węższe pole do manewru od selekcjonera, bowiem muszą wybierać między systemami 4-4-2 a 4-5-1. Mają za to większe pole do popisu, jeśli chodzi o dobór składu, nominowanych zostało bowiem stu najlepszych polskich piłkarzy wszech czasów.

Przypomnijmy, że podobny plebiscyt, wybór Orła wszech czasów w minionym roku prowadziła Interia wspólnie z RMF FM. Głosami czytelników do finałowej trójki wybrani zostali Włodzimierz Lubański, Kazimierz Deyna i Robert Lewandowski. W finałowym głosowaniu zwyciężył Lubański.

Nominowani do polskiej jedenastki 100-lecia:

Bramkarze: Artur Boruc, Jerzy Dudek, Łukasz Fabiański, Hubert Kostka, Józef Młynarczyk, Maciej Szczęsny, Wojciech Szczęsny, Edward Szymkowiak, Jan Tomaszewski.

Obrońcy: Zygmunt Anczok, Jacek Bąk, Marek Dziuba, Stefan Florenski, Kamil Glik, Jacek Gmoch, Jerzy Gorgoń, Tomasz Hajto, Paweł Janas, Tomasz Kłos, Roman Korynt, Dariusz Kubicki, Tomasz Łapiński, Stefan Majewski, Adam Musiał, Stanisław Oślizło, Łukasz Piszczek, Wladysław Szczepaniak, Henryk Szczepański, Antoni Szymanowski, Tomasz Wałdoch, Dariusz Wdowczyk, Jerzy Woźniak, Roman Wójcicki, Jacek Zieliński, Michał Żewłakow, Władysław Żmuda.

Pomocnicy: Bernard Blaut, Jakub Błaszczykowski, Zbigniew Boniek, Jerzy Brzęczek, Andrzej Buncol, Włodzimierz Ciołek, Lesław Ćmikiewicz, Kazimierz Deyna, Kamil Grosicki, Tomasz Iwan, Radosław Kałużny, Henryk Kasperczak, Kamil Kosowski, Marek Koźmiński, Grzegorz Krychowiak, Jacek Krzynówek, Wacław Kuchar, Janusz Kupcewicz, Mariusz Lewandowski, Zygmunt Maszczyk, Waldemar Matysik, Radosław Michalski, Sebastian Mila, Adam Nawałka, Andrzej Pałasz, Waldemar Prusik, Radosław Sobolewski, Zygfryd Szołtysik, Mirosław Szymkowiak, Piotr Świerczewski, Ryszard Tarasiewicz, Edmund Zientara.

Napastnicy: Jan Banaś, Lucjan Brychczy, Gerard Cieślik, Jan Domarski, Dariusz Dziekanowski, Jan Furtok, Robert Gadocha, Mieczysław Gracz, Andrzej Iwan, Andrzej Juskowiak, Józef Kałuża, Kazimierz Kmiecik, Roman Kosecki, Wojciech Kowalczyk, Grzegorz Lato, Robert Lewandowski, Jan

Zdjęcie Statuetkę Orła wszech czasów Wybitnemu Reprezentantowi Polski - Włodzimierzowi Lubańskiemu (w środku) wręczyli Paweł Chwaleba (z prawej), członek zarządu Interii, oraz Bartłomiej Eider, dyrektor warszawskiego oddziału RMF FM / INTERIA.PL

Liberda, Włodzimierz Lubański, Arkadiusz Milik, Mirosław Okoński, Emmanuel Olisadebe, Teodor Peterek, Ernest Pol, Henryk Reyman, Euzebiusz Smolarek, Włodzimierz Smolarek, Andrzej Szarmach, Jan Urban, Krzysztof Warzycha, Ernest Wilimowski, Gerard Wodarz, Maciej Żurawski.