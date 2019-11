El. Euro 2020. Bułgaria - Czechy 1-0

Bułgaria na koniec eliminacji Euro 2020 odniosła pierwsze zwycięstwo, pokonując 1-0 pewnych już awansu Czechów.

Bułgarzy mają w świeżo pamięci blamaż sprzed miesiąca, kiedy na własnym terenie przegrali 0-6 z Anglikami. Co gorsza, mecz toczył się w cieniu rasistowskiego skandalu, który omal nie doprowadził do przerwania spotkania.

Tamte wydarzenia sprawiły, że ze swoimi posadami pożegnali się prezes bułgarskiej federacji piłkarskiej Borisław Michajłow oraz selekcjoner Krasimir Bałakow. Nowym trenerem reprezentacji został Georgi Dermendzhiev.

Rywalem Bułgarów byli pewni już awansu Czesi, którzy postanowili oszczędzić kilku kluczowych zawodników. W eksperymentalnym składzie znalazło się za to miejsce dla byłego napastnika Wisły Kraków Zdenka Ondraszka, który rozegrał 79 minut.



Przed przerwą jedyną bramkową sytuację wypracowali sobie Czesi, jednak strzał Tomasa Soucka efektowną paradą zatrzymał bułgarski bramkarz.

Do bramki rywala trafił za to Wasił Bożikow, wykorzystując dobre dośrodkowanie z rzutu wolnego. Po mocnym strzale głową Bułgaria prowadziła 1-0. Jak się okazało, była to jedyna bramka w tym spotkaniu.

Bułgarzy odnieśli więc pierwsze zwycięstwo w ostatnim meczu eliminacji i z dorobkiem sześciu punktów kończą je na piątej pozycji, wyprzedzając jedynie Czarnogórę. Z kolei Czesi zajęli drugą pozycję z 15. punktami, co dało im awans na Euro 2020.



Bułgaria - Czechy 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Bożikow (56.).

10. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-11-17 18:00 | Stadion: Stadion Vasil Levski | Arbiter: S. Karasev Bułgaria Czechy 1 0 DO PRZERWY 0-0 V. Bozhikov 56'

1 0 Bułgaria Czechy Nikolaev Georgiev Ilkov Malinov Popow Zanew Wanderson Kostadinov Popov Marcelinho Despodov Kolář Bořil Celustka Kaderabek Kúdela Darida Jankto Král Souček Ševčík Ondraszek SKŁADY Bułgaria Czechy 90′ 90′ Georgi Nikolaev Georgiev Ondřej Kolář 56′ 56′ Vasil Georgiev Bozhikov Jan Bořil Georgi Ilkov Terziev Ondrzej Czelustka 89′ 89′ Kristiyan Malinov Pavel Kaderabek Strahił Popow 64′ 64′ Ondřej Kúdela Petar Zanew Vladimir Darida 72′ 72′ Wanderson Cristaldo Farias 90′ 90′ Jakub Jankto 50′ 50′ Georgi Kostadinov 71′ 71′ Alex Král Iwelin Popow Tomáš Souček Marcelo Nascimento da Costa 65′ 65′ Petr Ševčík 69′ 69′ Kiril Despodov 80′ 80′ Zdenek Ondraszek REZERWOWI Plamen Ivanov Iliev Jiří Pavlenka Mikołaj Michajłow Tomasz Vaclik Bozhidar Chorbadzhiyski Jakub Brabec Viktor Nikolaev Popov Vladimír Coufal Kristian Traychev Dimitrov Tomáš Kalas 89′ 89′ Aleksandar Cwetkow 71′ 71′ Josef Hušbauer 69′ 69′ Bozhidar Kraev Lukáš Kalvach 72′ 72′ Todor Nedelev Ladislav Krejczi Simeon Sławczew 65′ 65′ Lukáš Masopust Galin Stefanov Ivanov 80′ 80′ Martin Dolezal Dimityr Iliew Michael Krmenčík Ismail Isa Mustafa