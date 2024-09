Tomaszewski miażdży Szczęsnego. Nie zostawił na nim suchej nitki. To koniec

Szczęsny na ratunek Barcelonie. Tomaszewski tego nie daruje, od razu mocny gong

- Jedynym wytłumaczeniem jest to, że w Barcelonie gra Lewandowski i łączą ich jakieś więzy. Wojtek powiedział, że kończy karierę i jeszcze dworował sobie z ludzi, którzy mówili, że jednak będzie grał. Ja go broniłem, bo miał prawo podjąć taką decyzję. Myślałem, że jest ona ostateczna. Ma prawo zmienić zdanie, tylko jest to zbyt poważna decyzja. Nikt go nie zmuszał do tego, by kończył karierę - uważa popularny "Tomek".