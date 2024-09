Najbliżej był Roman Kosecki , który w tej lidze trafiał 22 razy. Dopiero przyjście Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona dało nadzieję na to, że "rekord Polski" w lidze hiszpańskiej padnie.

Robert Lewandowski zabrał rekord Janowi Urbanowi. "Nie miałem żadnych emocji"

Długo przetrwał ten mój polski rekord i pewnie gdyby nie Robert, to przetrwałby on znacznie dłużej. Nie miałem żadnych emocji związanych z tym, czy mnie dogoni albo przegoni. Jestem usatysfakcjonowany z tego, ile bramek strzeliłem w La Liga. Tym bardziej że całą karierę grałem jako pomocnik, a tylko w Osasunie grałem jako napastnik. Od razu, jak tam przyszedłem, to zostałem przesunięty na tę pozycję. Wyszło to dobrze i potem tak już zostało

- Oby te wyczyny Roberta pomogły uchylić drzwi do ligi hiszpańskiej kolejnym polskim piłkarzom. Kiedy wyjeżdżałem do Osasuny, to w pewnym stopniu byłem ambasadorem polskiej piłki nożnej. Za mną zaczęło przychodzić wielu zawodników. Nie tylko do Osasuny, ale w ogóle do ligi hiszpańskiej. W ostatnim czasie jednak była w tym względzie posucha. Teraz mamy dwóch piłkarzy w doskonałym klubie. Może lepsze to, niż dziesięciu w tych mniejszych klubach, bo jednak o tak mocnych klubach mówi się znacznie więcej - dodał.