Szczęsny na zawsze zapisze się w historii Barcelony. Weźmie udział w niesamowitym wydarzeniu

Fani FC Barcelony byli zdesperowani po kontuzji Ter Stegena i próbowali namówić Annę Lewandowską do tego, by celebrytka przekonała Marinę Łuczenko-Szczęsną. W sieci widać było już ruchy małżonki Wojciecha Szczęsnego, która reagowała like'ami na posty dotyczące transferu jej męża. Według kibiców ma to wskazywać na to, że sprawy idą w dobrą stronę.