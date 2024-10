Piotr Zieliński ze zgrupowania reprezentacji Polski niestety wrócił z problemami mięśniowymi. Te nie okazały się bardzo poważne, ale wykluczyły naszego kadrowicza z hitowego starcia Serie A z AS Roma. Polak wrócił do gry w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Young Boys, ale nie zebrał tak dobrych not, jakby pewnie tego chciał.