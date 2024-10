Polak walczy o powołanie od Probierza. Prawdziwy popis w Turcji

Kacper Kozłowski w pewnym momencie swojej kariery uważany był za jeden z największych, jeśli nie największy polski talent. Mowa oczywiście o momentach, gdy selekcjonerem reprezentacji Polski był Paulo Sousa. Portugalczyk miał do Kozłowskiego bardzo duże zaufanie i pokazywał to w naprawdę wielu momentach. Niestety jednak dość szybko słuch po Kozłowskim zaginął, a to wszystko w związku z tym, że wyjechał z Polski, aby podbić Premier League. Reklama

Ta sztuka zdecydowanie mu się nie udała. W najlepszych angielskich rozgrywkach nawet nie zadebiutował. W związku z tym w poszukiwaniu swoich minut regularnie odchodził z zespołu Brighton and Hove Albion w poszukiwaniu swoich szans w innych zespołach. Najpierw postawił na Holandię, gdzie dwukrotnie był wypożyczony do Vittese Arnhem. W zespole z Holandii spisywał się nieźle, momentami bardzo dobre, co zaowocowało transferem.

Kozłowski błyszczy w Turcji. Dublet asyst

Polakiem zainteresowało się tureckie Gaziantep, a w tym rejonie świata ostatnio naszym kadrowiczom wiedzie się niezwykle dobrze. Kozłowski zdecydował się więc na transfer, ale w końcu nie mówimy o wypożyczeniu, a definitywnej zmianie barw, która może pomóc Kozłowskiemu ustabilizować formę na oczekiwanym poziomie. Trzeba przyznać, że w Gaziantep Kozłowski prezentuje się bardzo dobrze, na tyle, że dostał w październiku zaproszenie na zgrupowanie reprezentacji Polski od Michała Probierza.

Na tym się jednak nie pojawił z przyczyn niezależnych od niego, ale szkoleniowcowi kadry nieustannie chce o sobie przypominać. Tak zrobił, choćby w niedzielę, gdy poprowadził swój zespół do wygranej 3:1 z Konyasporem. Po pierwszej połowie było 1:1 i w drugiej absolutnie kluczowy okazał się właśnie Kozłowski.

Polak najpierw asystował przy golu na 2:1, którego strzelił Lungoyi, a potem zrobił to samo także przy bramce, którą zapisano na konto znanego z polskiej PKO Ekstraklasy Sorescu i to właśnie zespół z polskimi akcentami w składzie wygrał ten mecz. Dla Kozłowskiego był to już ósmy występ w barwach Gaziantep. Trzy razy asystował swoim kolegom i raz pokonał bramkarza. Z pewnością jego forma jest bacznie obserwowana przez Michała Probierza i członków jego sztabu.

Michał Probierz / GEOFF CADDICKAFP / AFP

Kacper Kozłowski w starciu z Ferranem Torresem z Hiszpanii podczas Euro 2022. Z prawej Kamil Jóźwiak / AFP