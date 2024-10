Inter Mediolan - Juventus FC 4-4. Dwie bramki Piotra Zielińskiego! WIDEO

Strzelanie w Mediolanie rozpoczęło się już w pierwszym kwadransie za sprawą Piotra Zielińskiego . Polak w efektowny sposób wrócił do gry po przerwie spowodowanej kontuzją i zamienił na bramkę rzut karny podyktowany przez arbitra spotkania. Nasz rodak wraz z kolegami długo nie cieszył się jednak z trafienia. Przyjezdni błyskawicznie zabrali się za odrabianie strat. Efekt? Dwa gole w przeciągu niecałych dziesięciu minut. Najpierw Yanna Sommera pokonał Dusan Vlahovic , a następnie do Serba dołączył Timothy Weah .

Gospodarze po słabszym okresie wreszcie odzyskali swój rytm i tym razem to oni doprowadzili sympatyków gości do frustracji. Na San Siro znów wpadły błyskawiczne bramki. Tablica wyników wskazywała rezultat remisowy po akcji zakończonej strzałem Henrikha Mkhitaryana. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później stadion wypełniony kibicami po brzegi oglądał kolejną "jedenastkę" przyznaną gospodarzom. Do piłki po raz kolejny podszedł Piotr Zieliński. Popularny "Zielu" znów się nie pomylił, notując dublet jeszcze przed zejściem do szatni.