Brutalnie podsumował reprezentację Polski. "Naszą kadrę dopadła stagnacja"

Tomasz Frankowski pełen obaw przed starciem ze Szkocją. "Czeka nas trudny mecz"

"Z przykrością muszę stwierdzić, że poza pierwszym powiewem świeżości i awansem na mistrzostwa Europy, to naszą kadrę dopadła stagnacja. Gramy, jak wiatr zawieje, a nasz wynik często zależy od tego, jaki dzień mają Lewandowski i Zieliński. Żałuję, że cała nasza drużyna, z wyłączeniem liderów, nie ma w sobie zwycięskiego DNA. Co by się nie działo, to powinniśmy być w defensywie kolektywem, a niestety nie jesteśmy" - ocenił.