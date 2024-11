Niesamowita wymiana ciosów w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski wciąż niepokonani

Brak Joao Moutinho i Tarasa Romanczuka sprawił, że trener Adrian Siemieniec musiał dokonać pewnych roszad w składzie - m.in. prawonożny Tomas Silva zagrał na lewej obronie, Portugalczyk nie jest do tej pozycji przyzwyczajony, dlatego jego występ nie należał do najpewniejszych.

Pierwsze minuty spotkania należały do mistrzów Słowenii . Po lewej stronie szarpał Chorwat Ivan Brnić , aż wreszcie w 7. minucie sprawiedliwości stało się zadość - po stałym fragmencie gry, piłkę do siatki skierował kapitan Celje , David Zec . Nie pomogła rozpaczliwa interwencja bramkarza Sławomira Abramowicza , który był w tym meczu pewnym punktem "Jagi", mimo że spotkanie przebiegało w deszczowych, nieprzyjemnych dla gry obronnej, warunkach.

Jagiellonia Białystok zremisowała 3-3 z Celje w Lidze Konferencji

W 30 minucie Macedończyk Czurlinow (znów on!) wyszedł na czystą pozycję, jego strzał minął już bramkarza, ale piłkę prawie z linii wybił z Klemen Nemanič . Ten obrońca mógł stać bohaterem Celje , ale zaraz stał się antybohaterem. Słoweniec sfaulował Lamine Diaby-Fadiga , a Afimico Pululu podszedł do rzutu karnego. Napastnik wykorzystał go, ale nie bez perypetii - jego strzał z 11 metrów obronił golkiper Lovro Štubljar , ale wobec dobitki był bezradny. To piąty gol Pululu w czwartym spotkaniu Ligi Konferencji .

5 minut po przerwie Adrian Dieguez wybijał piłkę z opuszczonej już bramki. Niestety, co się odwlecze to nie uciecze - powtórzył się scenariusz z pierwszej połowy. Po składnej akcji Celje do siatki "Jagi" trafił hiszpański obrońca, Juanjo Nieto. "Duma Podlasia" nie mogła odnaleźć swego rytmu gry, Słoweńcy byli blisko podwyższenia prowadzenia, aż do 70. minuty gdy pięknym strzałem z ostrego kąta wyrównał Jesus Imaz. To była pierwsza udana akcja Jagiellonii w drugiej połowie i od razu przyniosła gola.