Prowadzenie Rakowa do przerwy w Białymstoku. Zadecydował rzut karny

Obie drużyny weszły w to spotkanie spokojnie, ale to Raków Częstochowa jako pierwszy przeprowadził atak, po którym otrzymał rzut karny. W trzeciej minucie spotkania faulowany w polu karnym był reprezentant Polski - Michael Ameyaw i Jarosław Przybył bez zastanowienia wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł Ivi Lopez, która trafił do siatki, mimo że jego intencje wyczuł Sławomir Abramowicz. Hiszpan bowiem pewnie uderzył tuż przy lewym słupku i brakarz Jagiellonii nie dał rady sięgnąć piłki. Tak mocne wejście w mecz dodało wiatru w żagle gościom, którzy chcieli iść za ciosem i przez kilka kolejnych minut dominowali na murawie. Warto podkreślić, że w tej sytuacji sędziowie VAR ponoć nie mogli wspomóc arbitra głównego, z powodu awarii systemu, co tym bardziej zaogniło reakcję kibiców, którzy podważali słuszność decyzji sędziego Przybyła.