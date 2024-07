Mistrzowska Jagiellonia dopełniła formalności. W kolejnej rundzie tak łatwo nie będzie

Jagiellonia Białystok rozbiła FK Paneveżys. 7-1 w dwumeczu

W 26. minucie przewrotką z bliska uderzał Kongijczyk Noel Mbo, ale Sławomir Abramowicz pokazał, że może być godnym następcą Zlatana Alomerovicia. "Jaga" miała pięciobramkową przewagę, dlatego grała zupełnie bez ciśnienia, na luzie. W 59. minucie Kristoffer Hansen trafił w poprzeczkę. Kilka minut później faulowany był rezerwowy obrońca gospodarzy Dusan Stojinović - arbiter tym razem korzystał z pomocy VAR - Pululu tym razem na siłę, ale znów się nie pomylił z 11 metrów i było już 2-0. W 84. minucie Jarosław Kubicki powinien podwyższyć prowadzenie "Jagi", ale co się odwlecze to nie uciecze - Litwini za sprawą Markasa Benety trafili do własnej bramki. W samej końcówce po błędzie Jakuba Lewickiego padł honorowy gol dla Litwinów - strzelcem był Sivert Gussias.