Mistrzowie Polski zatrzymani. Zobacz tabelę LK po potknięciu Jagiellonii

Po zmianie formuły europejskich rozgrywek kibice potrzebowali chwili, by przyswoić nowe zasady rywalizacji. Są one klarowne. Ekipy, które zajmą lokaty od 1 do 8, awansują do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 powalczą w 1/16 finału. Pozostałe drużyny kończą udział w grze.