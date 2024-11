Koncertowy wieczór Jagiellonii. Mistrz Polski nie kłania się Europie

Koncert mistrza Polski w Lidze Konferencji. Goście z Norwegii rozmontowani

"Jaga" przystępowała do tego spotkania z kompletem punktów, a także ze świadomością, że kolejny triumf może zapewnić awans do kolejnej fazy zmagań. Skoro potrafiła ograć w gościnie FC Kopenhaga (2:1), domowa wygrana z niżej notowanym rywalem wydawała się scenariuszem co najmniej prawdopodobnym.