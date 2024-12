Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Legia i Jagiellonia? Kiedy i gdzie transmisja?

Jagiellonia Białystok poległa na wyjeździe 0:1 z Mladą Bolesław, a Legia nieoczekiwanie przegrała 1:2 z Lugano. Mimo to ich postawa w europejskich pucharach zasługuje na uznanie. Czekają też dużo większe wyzwania, bo oba zespoły zakwalifikowały się do fazy pucharowej. A tam czekają już dużo bardziej wymagający rywale, chociażby ze wspomnianymi "The Blues" na czele.

Reklama