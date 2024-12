Mistrzom Polski zabrakło tak niewiele. Rozczarowujący remis

Jagiellonia Białystok chciałan ajbardziej udany rok w historii klubu (pierwsze mistrzostwo Polski) zakończyć efektownie i skutecznie - potrzebna była wygrana, aby bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji stał się faktem. Niestety, mecz z Olimpiją Ljubljana zakończył się bezbramkowym remisem, który oznacza, ze "Jadze" zabrakło dosłownie jednej pozycji by znaleźć się w czołowej ósemce.

"Jaga" zaczęła to spotkanie z wysokiego C - w 5. minucie i zamieszaniu po stałym fragmencie gry blisko zdobycia prowadzenia w meczu przeciw rodakom był urodzony w Lublanie, Dusan Stojinović. Potem to goście przejęli inicjatywę i lepiej czuli się z piłką. Nie było jednak konkretów w ich poczynaniach, natomiast Alex Blanco otrzymał żółtą kartkę za symulowanie gry faul przez obrońców mistrza Polski.