Szwedzka miotła dała kopa. Mówią tylko o meczu z Legią Warszawa

21 października 2024 r. to ważna data w 125-letniej historii szwedzkiego klubu piłkarskiego, Djurgarden IF (DIF). Tego dnia skończyła się prawie sześcioletnia kadencja trenerskiego duetu Kim Bergstrand /Thomas Lagerloef (zupełnie w stylu selekcjonerskiego tandemu Soderbeg/Lagerback). Dwaj szkoleniowcy [oprowadzili DIF w 177 ligowych meczach w Allsvenskan i żaden trener w historii tego klubu nie ma więcej spotkań o stawkę. Duet doprowadził drużynę do ligowego złota w 2019 r., finiszu w pierwszej czwórce w lidze w każdym z pięciu kolejnych sezonów w latach 2019-2024 i 1/8 finału Ligi Konferencji w 2022 r.

Nazajutrz został ogłoszony nowy trener - 51-letni Robert Bjoerknesjo prowadził wcześniej zespoły w niższych klasach rozgrywkowych i był dość niespodziewaną nominacją. Sezonu ligowego już nie dało się uratować, za to efekt nowej miotły zadziałał w rozgrywkach europejskich. To spore osiągnięcie, gdyż Szwedzi rozgrywki ligowe zakończyli na początku listopada. Od ponad miesiąca grają już tylko w pucharach.

- Djurgarden miało wielkie oczekiwania przed sezonem, fachowcy powszechnie typowali, że drużyna skończy na drugim miejscu za Malmö FF. Stało się inaczej, również dlatego, że latem odeszło dwóch kluczowych zawodników: 18-letni pomocnik Lucas Bergvall za 8,5 miliona funtów do Tottenham Hotspur, a 21-letni lewy obrońca Samuel Dahl za 4,3 miliona euro do AS Roma. Relacja między trenerami i drużyną stopniowo była coraz gorsza. Runda jesienna była bardzo kiepska, ostatecznie DIF zakończyli na czwartym miejscu, najgorszym dla sportowca, tylko punkt za lokalnymi rywalami, Hammarby i AIK. Zmiana trenerów po sezonie sprawiła, że zawodnicy czują się lepiej, a co najważniejsze grają skuteczniej, co znalazło odzwierciedlenie w Conference League - mówi nam Marcus Christenson z brytyjskiego "Guardiana", prywatnie kibic Djurgarden IF.