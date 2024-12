Liga Konferencji: Legia i Jagiellonia w fazie pucharowej. Kiedy mecze? [TERMINARZ]

Oba kluby są jednak w innym nastroju. Legia Warszawa ostatecznie zajęła siódme miejsce w ligowej tabeli i nawet mimo porażki z Djurgardens, awansowała bezpośrednio do 1/8 finału. Jagiellonia Białystok natomiast zdobyła o jeden punkt mniej i już wypadła z czołowej ósemki. Zajęła 9. miejsce i zawalczy w barażach, czyli formalnie 1/16 finału.

Piłkarzy obu polskich klubów oraz ich nadchodzących rywali czeka teraz zasłużona przerwa. Liga Konferencji UEFA zostanie wznowiona dopiero 13 lutego 2025 roku. To właśnie wtedy zespoły z miejsc 9-24 powalczą o udział w 1/8 finału zmagań. Zapewniony awans do tego etapu zawodów ma natomiast czołowych osiem ekip po fazie zasadniczej. W tym gronie znajduje się Legia Warszawa. Dołączyć do "Wojskowych" chce Jagiellonia Białystok. Walka o ćwierćfinały rozpocznie się 6 marca 2025 roku.