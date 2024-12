Fragment krajowego rankingu UEFA:

Jak widać, straty do wymarzonego 15. miejsca, dającego dwa miejsca w eliminacjach Ligi Mistrzów, nie są bardzo duże. Istotne jest regularne zwyciężanie, ewentualnie remisowanie, ale szczególnie ważne powinny być wyniki w starciach z rywalami z wymienionych państw. Punktem odniesienia dla Ekstraklasy obecnie jest Szwajcaria, a czwartkowy rywal Legii, Lugano, to właśnie przedstawiciel Swiss Super League. W przypadku wygranej piłkarzy Goncalo Feio Ekstraklasa zbliży się do niej na 0,9 pkt (końcowa różnica zależna także od innych spotkań). Pamiętajmy, że Szwajcarzy mają też w rozgrywkach LK St. Gallen, a w Champions League Young Boys. Ten ostatni zespół na razie jednak zawodzi na całej linii i nie ugrał w pięciu kolejkach ani oczka.

- Myślę, że poziom ligi szwajcarskiej powoli rośnie, głównie dzięki takim projektom jak Lugano i Servette i powrót do formy FC Basel. Jest też choćby takie FC Lausanne sponsorowane przez INEOS, które póki co jest rewelacją sezonu. Na drugim biegunie są takie kluby jak FC Zürich, które też ma potencjał, ale kręci się w kółko, oraz Young Boys, które w tym sezonie jest w kryzysie. St.Gallen to akurat średniak i to w bardzo słabej formie, więc dla rankingu kluczowe było to (z polskiej perspektywy - red.), że do fazy ligowej awansowali oni, a nie Servette, które mogłoby osiągać wyniki podobne do Lugano. To już nie jest liga jednego czy dwóch klubów, czołówka obejmuje 4-5 drużyn. Widzę tu podobieństwa z Ekstraklasą, gdzie Raków i Jagiellonia też powoli budują swoją pozycję obok Lecha i Legii, a gdzieś dalej są jeszcze Pogoń czy Górnik, z tym że w Szwajcarii w lidze jest tylko 12 drużyn i nawet te walczące o utrzymanie mają swoje atuty, więc tabela jest jeszcze ciaśniejsza - powiedział Interii Adam Kryspin Sankowski, prowadzący na platformie X konto "Szwajcarska Piłka".