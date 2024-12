Skrytykował skandaliczną oprawę kibiców. Teraz klub chce go ukarać. Znalazł furtkę

- To hasło było skandaliczne. Najgorsze, że teraz jesteśmy atakowani my piłkarze, a przecież nie mamy i nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Sądzę, że dziś tego transparentu wstydzą się nawet ci bardziej wykształceni kibice Omonii, bo ci, którzy to wywiesili nie do końca - moim zdaniem - wiedzą, co trzymali w dłoniach. Nie jest to przyjemne. Teraz ja i co bardziej wyedukowana cześć kibiców Omonii musi pić piwo, które nawarzyli inni - dodawał.