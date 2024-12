Prezydent UEFA w Polsce. Prosto z mostu o Legii i Jagiellonii. "Będą na samym szczycie"

"PZPN i Cezary Kulesza, mój dobry przyjaciel, wykonują znakomitą pracę. Myślę, że to bardzo istotne, by organizować tego typu wydarzenia. To kwestia szacunku do historii, a jednocześnie okazja do spojrzenia w przyszłość. Dla mnie i przedstawicieli UEFA to duża przyjemność, by przy takiej okazji spotkać się z ludźmi polskiej piłki, z którymi możemy porozmawiać o naszej ulubionej rzeczy, czyli o futbolu" - oznajmił 57-latek w wywiadzie dostępnym na YouTube krajowej federacji.