Spektakularny awans Polski w rankingu UEFA. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat

Liga Konferencji. Roman Kołtoń zachwycony wynikami Jagiellonii i Legii. Śmiała prognoza dziennikarza

To jest wspaniała sprawa, że dwie polskie drużyny zagrają na wiosnę w europejskich pucharach. Kiedyś motorem napędowym polskiej piłki była reprezentacja. A teraz mam wrażenie, że reprezentacja wyhamowała. Kadra wpadła w turbulencje, a kluby wróciły na właściwą ścieżkę rozwoju

- Czym to skutkuje? My przed chwilą byliśmy na 30. miejscu w rankingu klubowym UEFA, a dzisiaj jesteśmy na 18. Sezony, które kończyły się awansami i punktowaniem polskich drużyn sprawiły, że my jesteśmy coraz wyżej - dodał.